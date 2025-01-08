Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал в Аделаиде, где сыграет с Дианой Шнайдер
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Онс Жабер (40-я в мировом рейтинге) из Туниса во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу казахстанки.
Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 13:30 МСК
40
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
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Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Казахстанская теннисистка сделала две подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Путинцева сыграет с 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.
Комментарии
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