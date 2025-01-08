Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал в Аделаиде, где сыграет с Дианой Шнайдер

Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал в Аделаиде, где сыграет с Дианой Шнайдер
Комментарии

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Онс Жабер (40-я в мировом рейтинге) из Туниса во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу казахстанки.

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 13:30 МСК
Онс Жабер
40
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Юлия Путинцева
25
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Казахстанская теннисистка сделала две подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Путинцева сыграет с 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Сетка турнира в Аделаиде
Календарь турнира в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android