Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал в Аделаиде, где сыграет с Дианой Шнайдер

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Онс Жабер (40-я в мировом рейтинге) из Туниса во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу казахстанки.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Казахстанская теннисистка сделала две подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Путинцева сыграет с 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.