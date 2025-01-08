Кудерметова — о финале в Брисбене: поражение — это всегда обидно

Российская теннисистка Полина Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» поделилась впечатлениями от выступления на турнире WTA-500 в Брисбене. На этом турнире Полина впервые в карьере вышла в финал на соревнованиях такого уровня. В матче за титул россиянка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в трёх сетах.

— Как вы отнеслись к выступлению в Брисбене? Чего больше — радости от результата, всё-таки семь побед подряд с учётом квалификации, или разочарования от поражения в финале?

— В первую очередь, я очень рада, что играла финал на высоком турнире и смогла показать весь свой теннис и как я могу играть. Так что это хороший результат для меня.

— В финале вы выиграли у Соболенко первый сет. Что пошло не так во втором и в третьем? Чувствовали, что был шанс взять ту игру?

— Поражение — это тоже обидно, всегда обидно, но для победы на этом турнире я сделала всё, что было в моих силах на тот момент.