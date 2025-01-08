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Кудерметова — о финале в Брисбене: поражение — это всегда обидно

Кудерметова — о финале в Брисбене: поражение — это всегда обидно
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Российская теннисистка Полина Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» поделилась впечатлениями от выступления на турнире WTA-500 в Брисбене. На этом турнире Полина впервые в карьере вышла в финал на соревнованиях такого уровня. В матче за титул россиянка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в трёх сетах.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

— Как вы отнеслись к выступлению в Брисбене? Чего больше — радости от результата, всё-таки семь побед подряд с учётом квалификации, или разочарования от поражения в финале?
— В первую очередь, я очень рада, что играла финал на высоком турнире и смогла показать весь свой теннис и как я могу играть. Так что это хороший результат для меня.

— В финале вы выиграли у Соболенко первый сет. Что пошло не так во втором и в третьем? Чувствовали, что был шанс взять ту игру?
— Поражение — это тоже обидно, всегда обидно, но для победы на этом турнире я сделала всё, что было в моих силах на тот момент.

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