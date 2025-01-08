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Полина Кудерметова — о своих ударах: всегда активно было, просто неточно

Полина Кудерметова — о своих ударах: всегда активно было, просто неточно
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Российская теннисистка Полина Кудерметова в беседе с «Чемпионатом» рассказала о реакции первой ракетки мира Арины Соболенко на её удары во время финальной игры турнира WTA-500 в Брисбене.

— Арина Соболенко после финала восторженно высказывалась о силе ваших ударов. Вы измеряли их скорость? Работаете специально над этим компонентом? Может, есть какой-то секрет успеха — кто-то посоветовал или у кого-то подглядели?
— Она сказала, наоборот, что я очень сильно бью по мячу (смеётся).

— Хорошо, а когда вообще пошёл этот прорыв со скоростью удара?
— Активно я всегда била, просто это было неточно и было много ошибок. А сейчас я играю более точно и меньше ошибаюсь.

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