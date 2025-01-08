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«О боже!» Португальский журналист — о ситуации вокруг Елены Рыбакиной

«О боже!» Португальский журналист — о ситуации вокруг Елены Рыбакиной
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Португальский журналист Жозе Моргаду высказался о ситуации с тренерами шестой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. В ноябре 2024-го спортсменка объявила об окончании пятилетнего тренерского сотрудничества с австралийским специалистом Стефано Вуковым и начала работу с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем. На прошлой неделе спортсменка объявила о возвращении в свою команду Вукова, который был отстранён от сотрудничества с WTA за нарушение кодекса организации.

«Эта ситуация с Рыбакиной… далека от идеала. О боже!» — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Ранее Горан Иванишевич сообщил, что дождётся вердикта WTA о восстановлении Вукова, прежде чем принять решение о дальнейшем сотрудничестве с Рыбакиной.

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