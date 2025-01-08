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Дарья Касаткина одержала непростую победу над 371-й ракеткой мира во 2-м круге в Аделаиде

Дарья Касаткина одержала непростую победу над 371-й ракеткой мира во 2-м круге в Аделаиде
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На хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) завершился матч второго круга, в котором встречались российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина и хозяйка корта Эмерсон Джонс, занимающая 371-ю строчку в рейтинге WTA. Со счётом 7:5, 6:3 победу одержала россиянка.

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 14:30 МСК
Эмерсон Джонс
371
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Российская теннисистка сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и выиграла за матч три брейк-пойнта из восьми.

В 1/4 финала турнира в Аделаиде Касаткина сыграет с 20-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз, обыгравшей в матче второго круга Елену Остапенко из Латвии.

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