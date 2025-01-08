Дарья Касаткина одержала непростую победу над 371-й ракеткой мира во 2-м круге в Аделаиде

На хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) завершился матч второго круга, в котором встречались российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина и хозяйка корта Эмерсон Джонс, занимающая 371-ю строчку в рейтинге WTA. Со счётом 7:5, 6:3 победу одержала россиянка.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Российская теннисистка сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и выиграла за матч три брейк-пойнта из восьми.

В 1/4 финала турнира в Аделаиде Касаткина сыграет с 20-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз, обыгравшей в матче второго круга Елену Остапенко из Латвии.