Дарья Касаткина одержала непростую победу над 371-й ракеткой мира во 2-м круге в Аделаиде
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На хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) завершился матч второго круга, в котором встречались российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина и хозяйка корта Эмерсон Джонс, занимающая 371-ю строчку в рейтинге WTA. Со счётом 7:5, 6:3 победу одержала россиянка.
Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 14:30 МСК
371
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Окончен
0 : 2
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9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Российская теннисистка сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и выиграла за матч три брейк-пойнта из восьми.
В 1/4 финала турнира в Аделаиде Касаткина сыграет с 20-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз, обыгравшей в матче второго круга Елену Остапенко из Латвии.
Комментарии
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