«Никогда не думал, что ты — баран». Кирьос — на критику Роддика за нападки на Синнера

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на критику со стороны экс первой ракетки мира Энди Роддика и журналиста Джона Вертхейма. Роддик назвал лицемерными высказывания Кирьоса в адрес итальянца Янника Синнера, а Вертхейм подметил, что здесь может быть замешана женщина.

«Хахаха, конечно, это теперь моя вина? Мне всё равно, с кем встречается Синнер. Я в счастливых отношениях. Мне просто не нравятся люди, которые обманывают систему. Роддик, никогда не думал, что ты — баран, лол», — написал Кирьос в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, лидер рейтинга ATP Янник Синнер и российская теннисистка Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. Отметим, что Калинская встречалась с Кирьосом в 2020 году.