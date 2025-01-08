Карлос Алькарас проиграл Алексу де Минору в выставочном матче перед началом AO-2025

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас уступил на супертайбрейке восьмой ракетке мира австралийцу Алексу де Минору в благотворительном матче в Мельбурне в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии — 2025. Матч закончился со счётом 7:5, 4:6, 1:0 (10:5) в пользу представителя Зелёного континента.

Алькарас сделал рывок в первом сете и вышел вперёд — 4:1, но австралиец вернулся в игру и одержал победу в партии со счётом 7:5. Во втором сете соперники брали очки на своих подачах до девятого гейма, в котором испанец сделал брейк и довёл партию до победы. На супертайбрейке сильнее оказался де Минор.

Australian Open — 2025 стартует 12 января. В прошлом году Алькарас дошёл до четвертьфинала турнира в Австралии, где проиграл немцу Александру Звереву, де Минор в 1/8 финала уступил россиянину Андрею Рублёву в пяти сетах.