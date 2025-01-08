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Турнир WTA-500 в Аделаиде: результаты игрового дня 8 января

Турнир WTA-500 в Аделаиде: результаты игрового дня 8 января
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Сегодня, 8 января, состоялись матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-500. Аделаида (Австралия). Второй круг, 8 января:

  • Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США) — 6:7 (4:7), 4:6;
  • Джессика Пегула (США) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 6:1;
  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:7(3:7), 6:4, 4:6;
  • Эшлин Крюгер (США) — Паула Бадоса (Испания) - 6:7 (4:7),  7:6 (7:4), 6:2.
  • Диана Шнайдер (Россия) — Маркетта Вонроушова (Чехия) — 4:6, 1:1 (отказ);
  • Елена Остапенко (Латвия) — Мэдисон Киз (США) — 6:3, 4:6, 3:6;
  • Онс Жабер (Тунис) — Юлия Путинцева (Казахстан) - 2:6, 4:6;
  • Эмерсон Джонс (Австралия) -  Дарья Касаткина (Россия) — 5:7, 3:6.

Действующей чемпионкой турнира в Аделаиде является представительница Латвии Елена Остапенко. В прошлогоднем финале она обыграла россиянку Дарью Касаткину.

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