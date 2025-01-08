Селиваненко: у Медведева будет эмоциональный подъём перед Australian Open

Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал новость о рождении второго ребёнка в семье Даниила Медведева.

«Прежде всего хочу поздравить Даниила и Дарью с рождением ребёнка. Что касается Australian Open, безусловно, у Даниила сейчас эмоциональный подъём. Я бы просто поздравил и пожелал их семье всего самого светлого и радостного. А Даниилу — побед в новом сезоне», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Во вторник, 7 января, Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорождённый малыш, Даниил и его дочь Алиса.