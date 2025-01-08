Турнир ATP-250 в Аделаиде: результаты игрового дня 8 января
Сегодня, 8 января, в Аделаиде (Австралия) прошли матчи второго круга хардового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. Турнир ATP-250 в Аделаиде. Второй круг, 8 января:
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Артур Казо (Франция) - 1:6, 6:4, 7:5;
- Маркос Гирон (США) — Денис Шаповалов (Канада) - 7:5, 6:2;
- Миомир Кецманович (Сербия) — Кристофер O’Коннел (Австралия) — 7:6 (7:1), 6:2;
- Ринки Хидзиката (Австралия) — Брендон Накашима (США) — 6:2, 3:6, 7:6 (7:5);
- Ли Ту (Австралия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 3:6, 3:6;
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Себастьян Корда (США) — 3:6, 3:6;
- Томми Пол (США) — Мануэль Гинар (Франция) - 6:4, 3:6, 6:3;
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 5:7, 6:4, 6:7 (4:7).
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