Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Хобарте: результаты игрового дня 8 января

Турнир WTA-250 в Хобарте: результаты игрового дня 8 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 января, состоялись матчи третьего игрового дня на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-250. Хобарт (Австралия). 8 января:

  • Cофья Кенин (США, WC) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 3:6, 6:2.
  • Мария Карле (Аргентина, Q) — Маккартни Кесслер (США) — 2:6, 2:6.
  • Майя Джойнт (Австралия, WC) — Магда Линетт (Польша, 4) — 6:1, 6:1.
  • Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Элина Аванесян (Армения, 6) - 2:6, 2:6.
  • Даяна Ястремская (Украина, 1) — Энн Ли (США, Q) — 1:6, 7:5, 6:2.
  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Вероника Кудерметова (Россия, LD) — 4:6, 1:6.
  • Аманда Анисимова (США, 3) — Анна Бондарь (Венгрия, Q) — 6:3, 6:4.
  • Рената Сарасуа (Мексика, LL) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — 4:6, 3:6.

Действующей чемпионкой турнира в Хобарте является американка Эмма Наварро. В прошлогоднем финале она обыграла бельгийку Элисе Мертенс.

Материалы по теме
«Поддерживаем друг друга, в планах — выступать в паре». Кудерметова-младшая — о прорыве
Эксклюзив
«Поддерживаем друг друга, в планах — выступать в паре». Кудерметова-младшая — о прорыве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android