Турнир WTA-250 в Хобарте: результаты игрового дня 8 января

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Сегодня, 8 января, состоялись матчи третьего игрового дня на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-250. Хобарт (Австралия). 8 января:

Cофья Кенин (США, WC) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 3:6, 6:2.

— 6:2, 3:6, 6:2. Мария Карле (Аргентина, Q) — Маккартни Кесслер (США) — 2:6, 2:6.

Майя Джойнт (Австралия, WC) — Магда Линетт (Польша, 4) — 6:1, 6:1.

Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Элина Аванесян (Армения, 6) - 2:6, 2:6.

Даяна Ястремская (Украина, 1) — Энн Ли (США, Q) — 1:6, 7:5, 6:2.

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Вероника Кудерметова (Россия, LD) — 4:6, 1:6.

— 4:6, 1:6. Аманда Анисимова (США, 3) — Анна Бондарь (Венгрия, Q) — 6:3, 6:4.

Рената Сарасуа (Мексика, LL) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — 4:6, 3:6.

Действующей чемпионкой турнира в Хобарте является американка Эмма Наварро. В прошлогоднем финале она обыграла бельгийку Элисе Мертенс.