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Алькарас — о помолвках в межсезонье: думал, что пришла моя очередь, но пока нет

Алькарас — о помолвках в межсезонье: думал, что пришла моя очередь, но пока нет
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас после поражения от восьмой ракетки мира австралийца Алекса де Минора в благотворительном матче в Мельбурне в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии — 2025 пошутил о помолвках в межсезонье.

— Карлос… ты не помолвлен… всё ещё свободен.
— Кто знает, что будет в этом году. Пока не помолвлен. Я посмеялся с некоторыми близкими людьми, что во время межсезонья три или четыре игрока обручились. Подумал, что пришла и моя очередь, но пока нет, — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, в межсезонье о помолвке объявили Алекс де Минор и Кэти Бултер, а также Алексей Попырин, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим.

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