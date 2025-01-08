Турнир ATP-250 в Окленде: результаты игрового дня 8 января
Сегодня, 8 января, в новозеландском Окленде прошли матчи второго круга турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Теннис. Турнир ATP-250 в Окленде. Результаты дня, 8 января:
- Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Лука Налди (Италия, Q) — 6:1, 6:4;
- Нинеш Басаваредди (США, Q) — Алехандро Табило (Чили, 2) — 6:4, 5:7, 6:4;
- Алекс Михельсен (США, 8) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:3), 6:2;
- Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — Себастьян Баэс (Аргентина, 3) — 6:4, 7:6, (7:1);
- Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 2:6, 5:7;
- Ян-Леннард Штруфф (Германия, 9) — Гаэль Монфис (Франция) — 1:6, 6:7 (5:7);
- Мариано Навоне (Аргентина) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 6:4, 5:7, 4:6;
- Бен Шелтон (США, 1) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7 (2:7), 6:4, 5:7.
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