Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Окленде: результаты игрового дня 8 января

Турнир ATP-250 в Окленде: результаты игрового дня 8 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 января, в новозеландском Окленде прошли матчи второго круга турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Окленде. Результаты дня, 8 января:

  • Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Лука Налди (Италия, Q) — 6:1, 6:4;
  • Нинеш Басаваредди (США, Q) — Алехандро Табило (Чили, 2) — 6:4, 5:7, 6:4;
  • Алекс Михельсен (США, 8) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:3), 6:2;
  • Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — Себастьян Баэс (Аргентина, 3) — 6:4, 7:6, (7:1);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 2:6, 5:7;
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия, 9) — Гаэль Монфис (Франция) — 1:6, 6:7 (5:7);
  • Мариано Навоне (Аргентина) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 6:4, 5:7, 4:6;
  • Бен Шелтон (США, 1) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7 (2:7), 6:4, 5:7.
Календарь турнира в Окленде
Сетка турнира в Окленде
Материалы по теме
Кудерметова взяла 1-й сет, но отдала Соболенко финал Брисбена. Полина взлетит на 50 мест
Кудерметова взяла 1-й сет, но отдала Соболенко финал Брисбена. Полина взлетит на 50 мест
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android