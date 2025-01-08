Британский теннисист усомнился в том, что тандем Джоковича и Маррея — пиар-ход

160-я ракетка мира из Великобритании Даниэль Эванс высказался о сотрудничестве Новака Джоковича с Энди Марреем. Он считает, что появление этого тандема не является пиар-компанией.

«Я, как и все остальные, обрадовался новости о том, что Энди Маррей будет тренировать Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии. Для Энди это вполне логично — три недели австралийского лета, когда на родине в это время погода для гольфа просто никудышная!

Если говорить о Новаке, то он не дурак. Он выбрал его не только потому, что это попадёт в заголовки газет. Энди будет отличным тренером. Он одержим всем, что делает. Касается это и гольфа. И этот случай исключением не станет. Он также любит статистику и, очевидно, обладает невероятной трудовой этикой», — написал теннисист в своей колонке в Daily Mail.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. Британца не было с Новаком на первом турнире серба в сезоне в Брисбене. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.