«Подумал, что мне нужно что-то новое». Карлос Алькарас — о смене причёски

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас после проигрыша австралийцу Алексу де Минору в благотворительном матче в Мельбурне в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии — 2025 высказался о своей новой причёске.

«Обсудил со своим парикмахером, что когда стригусь… через три дня они уже отросли. Поэтому должен ходить чаще. Это Новый год. Знал, что буду здесь, в Австралии. 40 градусов. Здесь лето. Подумал, что мне нужно что-то новое. Уже делал эту стрижку несколько лет назад, и она мне просто нравится. Наверное, в этом году будет новый стиль Карлитоса», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, матч де Минора и Алькараса закончился со счётом 7:5, 4:6, 1:0 (10:5) в пользу представителя Австралии.