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Даниэль Эванс — о Новаке Джоковиче: в прошлом году его рано списали со счетов. Это безумие

Даниэль Эванс — о Новаке Джоковиче: в прошлом году его рано списали со счетов. Это безумие
Новак Джокович
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Британский теннисист Даниэль Эванс заявил, что Новака Джоковича рано списали со счетов в борьбе за самые высокие позиции и своё желание бороться за победу на ТБШ он подтверждает объединением в тандем с Энди Марреем.

«Я болею за Новака. Хочу, чтобы он завоевал ещё один титул «Большого шлема». И тот факт, что был привлечён Энди, говорит, что он всё ещё хочет добиться успеха. Такое ощущение, что в прошлом году его немного списали со счетов, что является безумием. Многие фанаты тенниса плохо относились к Новаку, но в последние несколько лет они начали его ценить по-настоящему, и теперь его сражения с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом — это целая история. Думаю, что он пользуется этим для мотивации», — написал теннисист в своей колонке в Daily Mail.

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