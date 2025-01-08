Ферреро — о межсезонье Алькараса: он ещё очень молод, и ему многое нужно улучшить

Испанец Хуан-Карлос Ферреро, тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса, рассказал, как прошла подготовка его подопечного к сезону-2025.

«Мы сосредоточились на многих вещах. Карлос ещё очень молод, и ему нужно многое улучшить: постоянство в концентрации, потому что у него часто бывают спады и подъёмы в матчах. Это то, что он знает. Он работает над этим, и мы хотим, чтобы он показывал очень хороший теннис», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция).