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Квалификация Australian Open — 2025: результаты игрового дня 8 января

Квалификация Australian Open — 2025: результаты игрового дня 8 января
Полина Кудерметова
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Сегодня, 8 января, в Мельбурне прошли матчи второго круга квалификационного турнира Australian Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами российских теннисистов.

Теннис. Квалификация Australian Open — 2025. Результаты дня, 7 января:

  • Николоз Басилашвили (Грузия) — Алибек Качмазов (Россия) — 7:5, 6:4;
  • Эмина Бектас (США) — Мария Тимофеева (Россия) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:5;
  • Екатерина Макарова (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6;
  • Астра Шарма (Австралия) — Оксана Селехметьева (Россия) — 3:6, 6:2, 4:6;
  • Элена Мичич (Австралия) — Дарья Астахова (Россия) — 6:2, 3:1 (на отказе Астаховой);
  • Полина Кудерметова (Россия) — Кристина Младенович (Франция) — 7:5, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января.

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