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Роддик оценил шансы Джоковича на AO-2025 после поражения серба в Брисбене

Роддик оценил шансы Джоковича на AO-2025 после поражения серба в Брисбене
Энди Роддик
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Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал поражение Новака Джоковича, которое ему нанёс Райлли Опелка на турнире в Брисбене. Он считает, что это не повлияет на него в свете предстоящего AO-2025.

«Я не особо беспокоюсь за Новака. Не то чтобы он не умел играть в теннис. Тренировки и жара [в Австралии] не будут для него проблемой. Если бы я был в его команде, то больше волновался бы его поражению от слабого игрока, у которого слабые подачи», — приводит слова Роддика Trapped in Sports из подкаста Served with Andy Roddick.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира в Брисбене Джокович уступил бывшей 17-й ракетке мира американцу Райлли Опелке со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

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