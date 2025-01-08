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Петрова: Медведев в 2025 году будет стараться исправить все свои ошибки прошлого сезона

Петрова: Медведев в 2025 году будет стараться исправить все свои ошибки прошлого сезона
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова заявила, что рождение ребёнка эмоционально очень поможет пятой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву на Australian Open.

«Рождение ребёнка очень поможет Медведеву эмоционально на Australian Open. Любое прибавление в семье — это приятные, позитивные и сильные эмоции. А также это осознание, что ты теперь несёшь ответственность за этого маленького человечка. Возможно, на предстоящем турнире мы увидим более обновлённого, взрослого, ответственного и сфокусированного Даню. Прошлый сезон у него выдался не таким, каким он хотел, ведь не было титулов. Теперь в этом сезоне Даня будет стараться исправить все свои ошибки прошлого года», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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