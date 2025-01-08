«Это на грани клеветы». Энди Роддик ответил Нику Кирьосу на обвинения в допинге

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о критике австралийца Ника Кирьоса в свой адрес. Тот допустил, что Роддик тоже мог принимать запрещённые вещества, как Ига Швёнтек. Американец ранее дал совет теннисистке после допинг-скандала.

«Несколько недель назад Ник намекнул, что раз я высказался об Иге Швёнтек, то я сам употреблял допинг на протяжении всей карьеры. Это на грани клеветы. Он утверждает, что если у тебя положительный тест, то ты должен быть отстранён навсегда. Но кажется, что если у тебя никогда его не было, то ты тоже должен быть отстранён. Это то, что меня действительно беспокоит», — сказал Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick.

Ранее Кирьос уже реагировал на критику со стороны Энди Роддика.