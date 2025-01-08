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Энди Роддик сравнил Ника Кирьоса с «Большой тройкой»

Энди Роддик сравнил Ника Кирьоса с «Большой тройкой»
Ник Кирьос
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Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик рассказал, что его раздражает в австралийском теннисисте Нике Кирьосе. В то же время он отметил талант, которым обладает игрок.

«Сейчас он влиятельный теннисист. Он живёт ради лайков и комментариев. Конечно, чувствует себя крутым. То, что я сейчас скажу, не преувеличение: он один из самых талантливых теннисистов, которых я когда-либо видел. Его магия на одном уровне с «Большой тройкой». Когда он хорошо играет, вы не можете оторвать глаз от экрана. Однако та часть Кирьоса, которая меня раздражает, — это лицемерие, с которым он выбирает, когда нужно судить людей», — сказал Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick.

Ранее Кирьос уже реагировал на критику со стороны Энди Роддика, намекнув, что американец мог употреблять допинг.

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