Australian Open — 2025: где смотреть, во сколько начало жеребьёвки

В четверг, 9 января, состоится жеребьёвка на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Она начнётся в 6:30 утра по московскому времени. Трансляция пройдёт на официальном YouTube-канале турнира.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в матче за титул оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь.