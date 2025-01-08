Роддик — Кирьосу: ты навсегда останешься тем, кто был виновен в насилии над девушкой

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик заявил о лицемерии со стороны Ника Кирьоса, когда тот обвиняет людей в употреблении допинга. Он напомнил австралийскому теннисисту о его прошлом и отметил, что это навсегда останется с ним.

«Ты — человек, который признал себя виновным в сексуальном насилии над своей девушкой. И ты хочешь, чтобы люди поняли тебя. Говорил, что был в плохом положении, принимал наркотики. Ты навсегда им останешься, так же как и Синнер навсегда останется парнем, у которого был положительный тест на допинг.

Я бы никогда не переступил ту черту, которую переступил ты, но ты всегда хотел, чтобы люди понимали контекст произошедшего. Ты всегда говорил, что страдал от оскорблений в школе, от прессы и людей. И что же ты теперь делаешь сам? Ты обвиняешь в применении допинга и хочешь, чтобы люди поняли тебя? Это чистое лицемерие», — сказал Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick.

Ранее Кирьос написал, что Энди Роддик во время своей карьеры мог употреблять запрещённые вещества.