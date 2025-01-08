Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — Кирьосу: ты навсегда останешься тем, кто был виновен в насилии над девушкой

Роддик — Кирьосу: ты навсегда останешься тем, кто был виновен в насилии над девушкой
Ник Кирьос
Аудио-версия:
Комментарии

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик заявил о лицемерии со стороны Ника Кирьоса, когда тот обвиняет людей в употреблении допинга. Он напомнил австралийскому теннисисту о его прошлом и отметил, что это навсегда останется с ним.

«Ты — человек, который признал себя виновным в сексуальном насилии над своей девушкой. И ты хочешь, чтобы люди поняли тебя. Говорил, что был в плохом положении, принимал наркотики. Ты навсегда им останешься, так же как и Синнер навсегда останется парнем, у которого был положительный тест на допинг.

Я бы никогда не переступил ту черту, которую переступил ты, но ты всегда хотел, чтобы люди понимали контекст произошедшего. Ты всегда говорил, что страдал от оскорблений в школе, от прессы и людей. И что же ты теперь делаешь сам? Ты обвиняешь в применении допинга и хочешь, чтобы люди поняли тебя? Это чистое лицемерие», — сказал Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick.

Ранее Кирьос написал, что Энди Роддик во время своей карьеры мог употреблять запрещённые вещества.

Материалы по теме
Энди Роддик сравнил Ника Кирьоса с «Большой тройкой»
«Это на грани клеветы». Энди Роддик ответил Нику Кирьосу на обвинения в допинге
«Никогда не думал, что ты — баран». Кирьос — на критику Роддика за нападки на Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android