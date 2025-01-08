Соболенко — о смерти Кольцова: поняла, что мне не нужен психолог и я справлюсь сама

Первая ракетка мира Арина Соболенко вспомнила, как переживала смерть бывшего возлюбленного, хоккеиста Константина Кольцова.

«Честно говоря, я не знаю, как [продолжала играть]. Моя команда немного нервничала после этой истории, и они наняли психолога. Когда общалась с ним, он спросил: «Как вы справляетесь с таким количеством драм в своей жизни?» И в этот момент я поняла: «Ладно, мне не нужен психолог. Я могу справиться сама», — приводит слова Соболенко The Age.

Напомним, 19 марта стало известно о смерти экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Согласно полицейскому отчёту, опубликованному в иностранных СМИ, Кольцов покончил с собой.