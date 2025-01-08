Соболенко — о допинг-деле Швёнтек: что бы с ней ни случилось, я верю в чистый спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась по поводу допинг-скандала с участием Иги Швёнтек. В конце сезона-2024 Соболенко стала первой ракеткой мира, сместив с этой позиции соперницу из Польши.

«Никто не знал, что происходит… Честно говоря, мне нечего сказать по этому поводу. Я сосредоточилась на себе (в это время) и том, как улучшить себя как игрока. Я же не стала №1 только за этот период. Весь год я усердно работала, выигрывала много турниров и оказывала на неё давление, поэтому ей пришлось оставаться на высоком уровне, чтобы сохранить свою позицию.

Что бы с ней ни случилось, я верю в чистый спорт. Люди всегда слишком остро реагируют и не пытаются понять игрока и то, что на самом деле произошло. Они всегда найдут повод для осуждения кого-то за успех. Поэтому я предпочитаю верить, что есть чистый спорт и она невиновна. Если они это докажут, это будет означать, что она невиновна», — приводит слова Соболенко The Age.

Напомним, ранее в пробе Швёнтек нашли следы триметазидина. Следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистку дисквалифицировали на один месяц.