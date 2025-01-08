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«Он может выйти в финал раньше, чем вы думаете». Директор Australian Open — о де Миноре

«Он может выйти в финал раньше, чем вы думаете». Директор Australian Open — о де Миноре
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Генеральный директор Australian Open Крейг Тайли рассчитывает на сильное выступление восьмой ракетки мира австралийца Алекса де Минора на домашнем турнире.

«Сейчас у нас есть молодая группа мужчин, 10 или 11 человек в топ-100, которые показывают отличные результаты. Алекс де Минор играет в лучший теннис, который я когда-либо видел, он входит в топ-10. Он может выйти в финал раньше, чем вы думаете. Это во многом будет зависеть от жеребьёвки. Среди мужчин трудно обойти Янника Синнера, потому что он играет очень хорошо», — приводит слова Тайли официальный сайт Australian Open.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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