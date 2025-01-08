Соболенко рассказала, в каком случае может победить на третьем подряд AО

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как оценивает свои шансы на победу в Australian Оpen в этом году. Она может стать следующей теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.

«Честно говоря, я узнала об этом факте только несколько дней назад, когда увидела пост в социальных сетях. Здорово достичь такого невероятного результата и мечты стольких молодых игроков. Если я смогу показать свой лучший теннис, то знаю, что мне это будет по силам», — приводит слова Соболенко The Age.

Ранее Соболенко выиграла турнир в Брисбене. В финале она обыграла 107-ю ракетку мира из России Полину Кудерметову.