Директор Australian Open назвал главную конкурентку Арины Соболенко в Мельбурне

Генеральный директор Australian Open Крейг Тайли рассказал, кто может составить конкуренцию первой ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко в борьбе за титул в Мельбурне.

«Кори Гауфф, думаю, справится с этой задачей. Она сейчас играет в лучший теннис. К счастью, она и Арина Соболенко на пути к тому, чтобы играть в одном турнире. Соболенко выиграла в Брисбене, она здесь очень хорошо играет, но Кори поднялась на ступеньку выше», — приводит слова Тайли официальный сайт Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в матче за титул оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь.