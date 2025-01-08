Директор Australian Open пошутил, что развлечения могут отвлечь зрителей от матчей турнира

Генеральный директор Australian Open Крейг Тайли пошутил, что развлечения, рестораны с шеф-поварами со всего мира, бары, киоски с едой и напитками могут отвлечь от матчей в Мельбурне.

«У нас есть Top Court, который предназначен для нового поколения фанатов. Диджеи, группы, игры, немного падл-рока, поп-музыка, украшения. Вокруг кортов 16 и 17 мы построили развлекательную зону, так что вы можете постоять и выпить коктейль, что-нибудь перекусить, посмотреть и понаблюдать за тренировками лучших игроков.

На площадке гораздо больше тени. В этом году наша цель — поместить в тень каждое сиденье и каждое место на площадке, и у нас также есть новая тень на корте номер два. Я немного волнуюсь, что в этом году люди не пойдут на стадионы и не будут смотреть теннис, потому что на улице есть чем заняться!» — приводит слова Тайли официальный сайт Australian Open.