Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Мэдисон Киз: текстовая онлайн-трансляция матча четвертьфинала турнира в Аделаиде

Дарья Касаткина — Мэдисон Киз: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Аделаиде
Комментарии

Сегодня, 9 января, на хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина и американка Мэдисон Киз, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 10:00 мск.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Мэдисон Киз
20
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Касаткина и Киз ранее 11 раз встречались друг с другом. На счету россиянки две победы. Киз выиграла девять встреч.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 1 064 510 проходит с 8 по 13 января. Касаткина является финалисткой прошлогодних соревнований. В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде она уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.

Сетка турнира в Аделаиде
Календарь турнира в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android