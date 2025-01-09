Дарья Касаткина — Мэдисон Киз: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Аделаиде

Сегодня, 9 января, на хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина и американка Мэдисон Киз, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 10:00 мск.

Касаткина и Киз ранее 11 раз встречались друг с другом. На счету россиянки две победы. Киз выиграла девять встреч.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 1 064 510 проходит с 8 по 13 января. Касаткина является финалисткой прошлогодних соревнований. В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде она уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.