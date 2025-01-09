Дарья Касаткина — Мэдисон Киз: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Аделаиде
Поделиться
Сегодня, 9 января, на хардовом турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина и американка Мэдисон Киз, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 10:00 мск.
Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 10:00 МСК
20
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Касаткина и Киз ранее 11 раз встречались друг с другом. На счету россиянки две победы. Киз выиграла девять встреч.
Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 1 064 510 проходит с 8 по 13 января. Касаткина является финалисткой прошлогодних соревнований. В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде она уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.
Комментарии
- 9 января 2025
-
05:08
-
05:00
- 8 января 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:30
-
23:30
-
23:28
-
23:06
-
22:53
-
22:30
-
22:28
-
22:14
-
20:20
-
18:44
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:44
-
17:42
-
17:25
-
17:25
-
17:17
-
17:01
-
16:45
-
16:35
-
16:04
-
15:58
-
15:38
-
15:25
-
15:20
-
14:58
-
14:55
-
14:30
-
13:55
-
13:25