Самсонова обыграла Наварро и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Аделаиде. На стадии четвертьфинала она обыграла американку восьмую ракетку мира Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Самсонова сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету американки три эйса, две подачи навылет, и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Самсонова сыграет с победителем пары Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина (Россия).

Турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

Действующей победительницей турнира является латвийка Елена Остапенко, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла россиянку Дарью Касаткину.

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