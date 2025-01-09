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Людмила Самсонова — Эмма Наварро, результат матча 9 января 2025, счет 2:0, четвертьфинал турнира в Аделаиде

Самсонова обыграла Наварро и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Аделаиде. На стадии четвертьфинала она обыграла американку восьмую ракетку мира Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:4.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 03:40 МСК
Людмила Самсонова
26
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Самсонова сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету американки три эйса, две подачи навылет, и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Самсонова сыграет с победителем пары Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина (Россия).

Турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

Действующей победительницей турнира является латвийка Елена Остапенко, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла россиянку Дарью Касаткину.

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