Самсонова обыграла Наварро и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Аделаиде. На стадии четвертьфинала она обыграла американку восьмую ракетку мира Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Самсонова сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету американки три эйса, две подачи навылет, и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Самсонова сыграет с победителем пары Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина (Россия).
Турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.
Действующей победительницей турнира является латвийка Елена Остапенко, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла россиянку Дарью Касаткину.
- 9 января 2025
-
05:08
-
05:00
- 8 января 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:30
-
23:30
-
23:28
-
23:06
-
22:53
-
22:30
-
22:28
-
22:14
-
20:20
-
18:44
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:44
-
17:42
-
17:25
-
17:25
-
17:17
-
17:01
-
16:45
-
16:35
-
16:04
-
15:58
-
15:38
-
15:25
-
15:20
-
14:58
-
14:55
-
14:30
-
13:55
-
13:25