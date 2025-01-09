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Анисимова снялась с турнира WTA-250 в Хобарте. Аванесян вышла в полуфинал

Анисимова снялась с турнира WTA-250 в Хобарте. Аванесян вышла в полуфинал
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36-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с 1/4 финала турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия), где должна была встретиться с 44-й ракеткой рейтинга спортсменкой из Армении Элиной Аванесян. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Хобарт. 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 06:30 МСК
Аманда Анисимова
36
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
44
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

По информации источника, американка снялась с турнира из-за болезни. Матч должен был состояться сегодня, 9 января, в 6:30 по московскому времени.
В 1/2 финала турнира в Хобарте Аванесян встретится с победительницей пары Даяна Ястремская — Маккартни Кесслер.

Напомним, турнир WTA-250 в Хобарте проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 275 094.

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