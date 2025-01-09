Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Аделаиде, переиграв австралийца Ринки Хидзикату

В ночь с 8 на 9 января мск на турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился четвертьфинальный матч между первым сеяным 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом и 79-м в мировом рейтинге Ринки Хидзикатой, представляющим Австралию. Встреча закончилась победой спортсмена из США в двух сетах — 6:3, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Пол восемь раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Хидзиката выполнил четыре эйса при двух двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В полуфинале турнира в Аделаиде Томми Пол встретится с победителем матча между 45-м в рейтинге ATP Маркосом Гироном из США и 29-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под пятым номером.
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