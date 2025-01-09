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Томми Пол — Ринки Хидзиката, результат матча 9 января 2025, счет 2:0 (6:3, 6:4), 1/4 финала ATP-250 в Аделаиде

Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Аделаиде, переиграв австралийца Ринки Хидзикату
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В ночь с 8 на 9 января мск на турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился четвертьфинальный матч между первым сеяным 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом и 79-м в мировом рейтинге Ринки Хидзикатой, представляющим Австралию. Встреча закончилась победой спортсмена из США в двух сетах — 6:3, 6:4.

Аделаида (м). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 05:25 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ринки Хидзиката
79
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Пол восемь раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Хидзиката выполнил четыре эйса при двух двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В полуфинале турнира в Аделаиде Томми Пол встретится с победителем матча между 45-м в рейтинге ATP Маркосом Гироном из США и 29-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под пятым номером.

Календарь ATP-250 в Аделаиде
Турнирная сетка ATP-250 в Аделаиде

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