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Определилась соперница Аванесян в полуфинале турнира WTA-250 в Хобарте

Определилась соперница Аванесян в полуфинале турнира WTA-250 в Хобарте
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Стала известна соперница 44-й ракетки рейтинга, армянской спортсменки Элины Аванесян в полуфинале турнира WTA-250 в Хобарте. Ею стала 67-я ракетке мира, американская спортсменка Маккартни Кесслер, обыгравшая в 1/4 финала турнира 33-ю ракетку, украинскую теннисистку Даяну Ястремскую со счётом 7:5, 6:4.

Хобарт. 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 05:05 МСК
Даяна Ястремская
33
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Маккартни Кесслер
67
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Ястремская сделала четыре подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три из трёх брейк-пойнта. На счету её соперницы три эйса, две двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнт из 12.

Напомним, турнир WTA-250 в Хобартее проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 275 094.

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