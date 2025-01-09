Определилась соперница Аванесян в полуфинале турнира WTA-250 в Хобарте

Стала известна соперница 44-й ракетки рейтинга, армянской спортсменки Элины Аванесян в полуфинале турнира WTA-250 в Хобарте. Ею стала 67-я ракетке мира, американская спортсменка Маккартни Кесслер, обыгравшая в 1/4 финала турнира 33-ю ракетку, украинскую теннисистку Даяну Ястремскую со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Ястремская сделала четыре подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три из трёх брейк-пойнта. На счету её соперницы три эйса, две двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнт из 12.

Напомним, турнир WTA-250 в Хобартее проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 275 094.