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Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2025

Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2025
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В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки очередного Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open — 2025. По её результатам определилась мужская сетка турнира.

Соперники российских теннисистов в первом круге Australian Open — 2025:

Даниил Медведев — Касидит Самрей
Андрей Рублёв — Квалифаер
Карен Хачанов — Адриан Маннарино
Роман Сафиуллин — Танаси Коккинакис
Павел Котов — Квалифаер

При этом Даниил Медведев и Андрей Рублёв могут встретиться друг с другом уже в четвёртом круге.

Возможные пары четвертьфиналистов среди сеяных игроков по итогам жеребьёвки получились такими:

Янник Синнер — Алекс де Минор
Даниил Медведев — Тейлор Фриц
Новак Джокович — Карлос Алькарас
Александр Зверев — Каспер Рууд

Календарь Australian Open — 2025
Турнирная сетка Australian Open — 2025
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