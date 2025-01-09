Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2025

В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки очередного Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open — 2025. По её результатам определилась мужская сетка турнира.
Соперники российских теннисистов в первом круге Australian Open — 2025:
Даниил Медведев — Касидит Самрей
Андрей Рублёв — Квалифаер
Карен Хачанов — Адриан Маннарино
Роман Сафиуллин — Танаси Коккинакис
Павел Котов — Квалифаер
При этом Даниил Медведев и Андрей Рублёв могут встретиться друг с другом уже в четвёртом круге.
Возможные пары четвертьфиналистов среди сеяных игроков по итогам жеребьёвки получились такими:
Янник Синнер — Алекс де Минор
Даниил Медведев — Тейлор Фриц
Новак Джокович — Карлос Алькарас
Александр Зверев — Каспер Рууд