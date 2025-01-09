Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2025

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В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки очередного Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open — 2025. По её результатам определилась мужская сетка турнира.

Соперники российских теннисистов в первом круге Australian Open — 2025:

Даниил Медведев — Касидит Самрей

Андрей Рублёв — Квалифаер

Карен Хачанов — Адриан Маннарино

Роман Сафиуллин — Танаси Коккинакис

Павел Котов — Квалифаер

При этом Даниил Медведев и Андрей Рублёв могут встретиться друг с другом уже в четвёртом круге.

Возможные пары четвертьфиналистов среди сеяных игроков по итогам жеребьёвки получились такими:

Янник Синнер — Алекс де Минор

Даниил Медведев — Тейлор Фриц

Новак Джокович — Карлос Алькарас

Александр Зверев — Каспер Рууд