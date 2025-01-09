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Стали известны результаты жеребьёвки женской сетки Australian Open — 2025

Стали известны результаты жеребьёвки женской сетки Australian Open — 2025
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Состоялась жеребьёвка AO Open, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 12 по 25 января. В основной сетке турнира заявлено 12 российских теннисисток.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.

Итоги жеребьёвки AO Open — 2025 для россиянок:

Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия);

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай);

Анастасия Потапова (Россия) — квалифаер;

Людмила Самсонова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия);

Эрика Андреева (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай);

Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия);

Дарья Касаткина (Россия) — Виктория Томова (Болгария);

Анна Калинская (Россия) — квалифаер;

Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).

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Турнирная сетка АО
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