Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Аделаиде на отказе Крюгер

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Аделаиде на отказе своей соотечественницы, 54-й ракетки рейтинга Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:0.

Матч продолжался 55 минут. Пегула сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету её соперницы четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух. Следующий матч Пегула проведёт с победительницей пары Юлия Путинцева — Диана Шнайдер.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.