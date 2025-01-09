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Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Аделаиде на отказе Крюгер

Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Аделаиде на отказе Крюгер
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Аделаиде на отказе своей соотечественницы, 54-й ракетки рейтинга Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:0.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 07:00 МСК
Джессика Пегула
7
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2
4 		0
         
Эшлин Крюгер
54
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Матч продолжался 55 минут. Пегула сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету её соперницы четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух. Следующий матч Пегула проведёт с победительницей пары Юлия Путинцева — Диана Шнайдер.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.

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