Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Аделаиде на отказе Крюгер
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Аделаиде на отказе своей соотечественницы, 54-й ракетки рейтинга Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:0.
Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 07:00 МСК
7
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|2
|
|0
54
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Матч продолжался 55 минут. Пегула сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету её соперницы четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух. Следующий матч Пегула проведёт с победительницей пары Юлия Путинцева — Диана Шнайдер.
Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.
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