Результаты жеребьёвки AO-2025, «Барселона» в финале Суперкубка Испании. Главное к утру
В Австралии состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2025, «Барселона» обыграла «Атлетик» и стала первым финалистом Суперкубка Испании, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-30 игроков в истории НХЛ по количеству матчей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2025.
- Стали известны результаты жеребьёвки женской сетки Australian Open — 2025.
- «Барселона» победила «Атлетик» Бильбао и вышла в финал Суперкубка Испании.
- Александр Овечкин вошёл в топ-30 игроков в истории НХЛ по числу матчей.
- «Спартак» предложил € 10 млн за переход игрока «Ривер Плейт» Cолари — источник.
- «Тоттенхэм» одержал победу в первом полуфинальном матче Кубка лиги с «Ливерпулем».
- «Баия» и «Спартак» согласовали трансфер Виллиана Жозе — источник.
- «Бенфика» вышла в финал Кубка лиги Португалии, разгромив «Брагу» с дублем Анхеля Ди Марии.
- Игроки «Барселоны» Ольмо и Виктор временно зарегистрированы на вторую часть сезона Ла Лиги.
- Дубль Дюбуа помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в овертайме, Овечкин — без очков.
- Шайба Ильи Михеева и два очка Коннора Бедарда помогли «Чикаго» переиграть «Колорадо».
- «Кливленд» выиграл у «Оклахомы» матч лидеров конференций с 10+ победами подряд.
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