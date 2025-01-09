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9 января главные новости спорта, футбольные трансферы, теннис, Australian Open — 2025, хоккей, НХЛ, НБА

Результаты жеребьёвки AO-2025, «Барселона» в финале Суперкубка Испании. Главное к утру
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В Австралии состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2025, «Барселона» обыграла «Атлетик» и стала первым финалистом Суперкубка Испании, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-30 игроков в истории НХЛ по количеству матчей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2025.
  2. Стали известны результаты жеребьёвки женской сетки Australian Open — 2025.
  3. «Барселона» победила «Атлетик» Бильбао и вышла в финал Суперкубка Испании.
  4. Александр Овечкин вошёл в топ-30 игроков в истории НХЛ по числу матчей.
  5. «Спартак» предложил € 10 млн за переход игрока «Ривер Плейт» Cолари — источник.
  6. «Тоттенхэм» одержал победу в первом полуфинальном матче Кубка лиги с «Ливерпулем».
  7. «Баия» и «Спартак» согласовали трансфер Виллиана Жозе — источник.
  8. «Бенфика» вышла в финал Кубка лиги Португалии, разгромив «Брагу» с дублем Анхеля Ди Марии.
  9. Игроки «Барселоны» Ольмо и Виктор временно зарегистрированы на вторую часть сезона Ла Лиги.
  10. Дубль Дюбуа помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в овертайме, Овечкин — без очков.
  11. Шайба Ильи Михеева и два очка Коннора Бедарда помогли «Чикаго» переиграть «Колорадо».
  12. «Кливленд» выиграл у «Оклахомы» матч лидеров конференций с 10+ победами подряд.
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