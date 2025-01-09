Результаты жеребьёвки AO-2025, «Барселона» в финале Суперкубка Испании. Главное к утру

В Австралии состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2025, «Барселона» обыграла «Атлетик» и стала первым финалистом Суперкубка Испании, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-30 игроков в истории НХЛ по количеству матчей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».