Майя Джойнт вышла в полуфинал турнира в Хобарте, где может встретиться с Кудерметовой

118-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт обыграла 81-ю ракетку рейтинга американскую спортсменку Софью Кенин в 1/4 финала турнира в Хобарте со счётом 6:3, 6:1. В полуфинале Джойнт может встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой, если та сможет победить в матче с Элисе Мертенс.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Джойнт сделала две подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Напомним, турнир в Хобарте проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 275 094.