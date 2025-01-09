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Майя Джойнт вышла в полуфинал турнира в Хобарте, где может встретиться с Кудерметовой

Майя Джойнт вышла в полуфинал турнира в Хобарте, где может встретиться с Кудерметовой
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118-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт обыграла 81-ю ракетку рейтинга американскую спортсменку Софью Кенин в 1/4 финала турнира в Хобарте со счётом 6:3, 6:1. В полуфинале Джойнт может встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой, если та сможет победить в матче с Элисе Мертенс.

Хобарт. 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 07:00 МСК
Софья Кенин
81
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Майя Джойнт
118
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Джойнт сделала две подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Напомним, турнир в Хобарте проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 275 094.

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