Определился соперник Томми Пола в полуфинале турнира ATP-250 в Аделаиде

В ночь с 8 на 9 января мск на турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился четвертьфинальный матч между 45-м в рейтинге ATP Маркосом Гироном из США и 29-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под пятым номером. Встреча закончилась победой спортсмена из Канады в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Гирон два раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и не реализовал ни одного из девяти брейк-пойнтов. Оже-Альяссим выполнил 11 эйсов при трёх двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из восьми заработанных.

В полуфинале турнира в Аделаиде Оже-Альяссим сыграет с первым сеяным и 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом.