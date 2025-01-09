Определился соперник Томми Пола в полуфинале турнира ATP-250 в Аделаиде
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В ночь с 8 на 9 января мск на турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился четвертьфинальный матч между 45-м в рейтинге ATP Маркосом Гироном из США и 29-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным на турнире под пятым номером. Встреча закончилась победой спортсмена из Канады в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3.
Аделаида (м). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 06:50 МСК
29
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
45
Маркос Гирон
М. Гирон
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Гирон два раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и не реализовал ни одного из девяти брейк-пойнтов. Оже-Альяссим выполнил 11 эйсов при трёх двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из восьми заработанных.
В полуфинале турнира в Аделаиде Оже-Альяссим сыграет с первым сеяным и 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом.
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