Оксана Селехметьева проиграла Кимберли Биррелл в финале квалификации AO-2025

Российская теннисистка 169-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла выйти в основную сетку Australian Open — 2025. В финальном матче предварительного этапа она в трёх сетах уступила австралийке Кимберли Биррелл — 3:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 47 минут. Российская теннисистка выполнила девять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Основной турнир Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт в Мельбурне с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.