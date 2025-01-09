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Оксана Селехметьева проиграла Кимберли Биррелл в финале квалификации AO-2025

Оксана Селехметьева проиграла Кимберли Биррелл в финале квалификации AO-2025
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Российская теннисистка 169-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла выйти в основную сетку Australian Open — 2025. В финальном матче предварительного этапа она в трёх сетах уступила австралийке Кимберли Биррелл — 3:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Australian Open — квалификация (ж). Финал
09 января 2025, четверг. 07:00 МСК
Кимберли Биррелл
99
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 4
         
Оксана Селехметьева
169
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Матч продолжался 2 часа 47 минут. Российская теннисистка выполнила девять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Основной турнир Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт в Мельбурне с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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