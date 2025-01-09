Оксана Селехметьева проиграла Кимберли Биррелл в финале квалификации AO-2025
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Российская теннисистка 169-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла выйти в основную сетку Australian Open — 2025. В финальном матче предварительного этапа она в трёх сетах уступила австралийке Кимберли Биррелл — 3:6, 7:6 (7:4), 4:6.
Australian Open — квалификация (ж). Финал
09 января 2025, четверг. 07:00 МСК
99
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|4
169
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Матч продолжался 2 часа 47 минут. Российская теннисистка выполнила девять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Основной турнир Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт в Мельбурне с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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