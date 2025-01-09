Юлия Путинцева — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:30 мск

Сегодня, 9 января, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 25-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
|1
|2
|3
|
|
На пути к четвертьфиналу посеянная на турнире под шестым номером Шнайдер прошла двух представительниц Чехии. В первом круге её соперницей была 46-я в рейтинге WTA Катержина Синякова — 6:3, 0:6, 6:0. Во втором круге 39-я ракетка мира Маркета Вондроушова отказалась от борьбы во второй партии при счёте по сетам в свою пользу — 6:4, 1:1.
Видео: Диана Шнайдер звонит маме после завоевания 1-го титула WTA
- 9 января 2025
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:26
-
08:54
-
08:31
-
08:31
-
08:22
-
08:18
-
08:04
-
06:56
-
06:42
-
05:49
-
05:08
-
05:00
- 8 января 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:30
-
23:30
-
23:28
-
23:06
-
22:53
-
22:30
-
22:28
-
22:14
-
20:20
-
18:44
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:44
-
17:42
-
17:25
-
17:25
-
17:17