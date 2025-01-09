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Юлия Путинцева — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:30 мск

Юлия Путинцева — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 12:30 мск
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Сегодня, 9 января, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 25-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева, представляющая Казахстан. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Юлия Путинцева
25
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

На пути к четвертьфиналу посеянная на турнире под шестым номером Шнайдер прошла двух представительниц Чехии. В первом круге её соперницей была 46-я в рейтинге WTA Катержина Синякова — 6:3, 0:6, 6:0. Во втором круге 39-я ракетка мира Маркета Вондроушова отказалась от борьбы во второй партии при счёте по сетам в свою пользу — 6:4, 1:1.

Календарь WTA-500 в Аделаиде
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