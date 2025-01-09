Полина Кудерметова пробилась в основную сетку Australian Open — 2025
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57-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в основную сетку Australian Open — 2025. В финальном матче квалификации она в двух сетах победила австралийку Элену Мичич — 6:4, 7:5.
Australian Open — квалификация (ж). Финал
09 января 2025, четверг. 09:00 МСК
57
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
424
Элена Мичич
Э. Мичич
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Российская теннисистка выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Основной турнир Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт в Мельбурне с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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