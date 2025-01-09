Полина Кудерметова пробилась в основную сетку Australian Open — 2025

57-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в основную сетку Australian Open — 2025. В финальном матче квалификации она в двух сетах победила австралийку Элену Мичич — 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Российская теннисистка выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Основной турнир Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт в Мельбурне с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.