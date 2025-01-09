Андрей Рублёв, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.

Возможная сетка Андрея Рублёва на Australian Open — 2025:

1/64 финала: победитель квалификации (Q);

1/32 финала: Стэн Вавринка (Швейцария);

1/16 финала: Фрэнсис Тиафо (США);

1/8 финала: Даниил Медведев (Россия);

1/4 финала: Тейлор Фриц (США);

1/2 финала: Янник Синнер (Италия);

Финал: Новак Джокович (Сербия).

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.