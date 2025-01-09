Андрей Рублёв, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.
Возможная сетка Андрея Рублёва на Australian Open — 2025:
- 1/64 финала: победитель квалификации (Q);
- 1/32 финала: Стэн Вавринка (Швейцария);
- 1/16 финала: Фрэнсис Тиафо (США);
- 1/8 финала: Даниил Медведев (Россия);
- 1/4 финала: Тейлор Фриц (США);
- 1/2 финала: Янник Синнер (Италия);
- Финал: Новак Джокович (Сербия).
Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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