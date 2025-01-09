«Не изучала историю». Арина Соболенко — о возможности стать трёхкратной чемпионкой АО

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от возвращения на Открытый чемпионат Австралии.

«Я очень рада быть здесь, Australian Open — один из моих любимых турниров. Приятно вернуться сюда, ходить с трофеем двукратной чемпионки — это нечто особенное. Надеюсь, что смогу продолжить делать то, что у меня получается в Австралии!

Знаю, что прошло 25 лет с тех пор, когда теннисистка выигрывала три Australian Open подряд. Честно говоря, не изучала историю, мне это сказали во время интервью в Брисбене! Имея возможность вписать своё имя в историю, наряду с некоторыми легендами, это невероятно. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис на корте», — сказала Соболенко во время жеребьёвки турнира.