Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не изучала историю». Арина Соболенко — о возможности стать трёхкратной чемпионкой АО

«Не изучала историю». Арина Соболенко — о возможности стать трёхкратной чемпионкой АО
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от возвращения на Открытый чемпионат Австралии.

«Я очень рада быть здесь, Australian Open — один из моих любимых турниров. Приятно вернуться сюда, ходить с трофеем двукратной чемпионки — это нечто особенное. Надеюсь, что смогу продолжить делать то, что у меня получается в Австралии!

Знаю, что прошло 25 лет с тех пор, когда теннисистка выигрывала три Australian Open подряд. Честно говоря, не изучала историю, мне это сказали во время интервью в Брисбене! Имея возможность вписать своё имя в историю, наряду с некоторыми легендами, это невероятно. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис на корте», — сказала Соболенко во время жеребьёвки турнира.

Материалы по теме
Стали известны результаты жеребьёвки женской сетки Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android