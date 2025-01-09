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Янник Синнер: суеверия? Нет, отель тот же, но всё остальное другое!

Янник Синнер: суеверия? Нет, отель тот же, но всё остальное другое!
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал начало сезона на Australian Open — 2025, где ему предстоит защищать титул.

«В этот раз немного другие ощущения, чем в прошлом году, но мы очень рады начать сезон в Австралии, где так много замечательных людей. Недаром его называют Happy Slam (Счастливый «Шлем»).

Мы с командой постарались сделать всё возможное в межсезонье в Дубае, я хотел попробовать что-то другое. Теперь я счастлив быть здесь. Есть ещё несколько дней, чтобы адаптироваться к условиям и быть готовыми к началу турнира. Есть ли у меня суеверия? Нет, отель тот же, но всё остальное другое!» — сказал Синнер во время жеребьёвки турнира.

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