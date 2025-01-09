Даниил Медведев, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

Возможная сетка Даниила Медведева на Australian Open — 2025:

1/64 финала: Касидит Самрей (Таиланд);

1/32 финала: Камило Уго Карабельи (Аргентина);

1/16 финала: Алексей Попырин (Австралия);

1/8 финала: Андрей Рублёв (Россия);

1/4 финала: Тейлор Фриц (CША);

1/2 финала: Янник Синнер (Италия);

Финал: Александр Зверев (Германия).

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.