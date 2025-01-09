Впервые с 2015-го в основную сетку «Шлема» из квалификации вышли три тинейджера

В основную сетку Australian Open — 2025 через квалификацию пробились три тинейджера. Ими стали 18-летний бразилец Жоао Фонсека и 19-летние испанец Мартин Ландалус и американец Лёнер Тин.

Столько молодых теннисистов не проходили квалификационный отбор на турнире «Большого шлема» с 2015 года. Тогда на US Open — 2015 в основу вышли четыре юных спортсмена. Ими были немец Александр Зверев, россиянин Андрей Рублёв, американец Томми Пол и швед Элиас Имер.

Матчи основной сетки Australian Open — 2025 стартуют 12 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянский теннисист Янник Синнер.