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Жоао Фонсека повторил достижение Хуан-Мартина дель Потро на турнире «Большого шлема»

Жоао Фонсека повторил достижение Хуан-Мартина дель Потро на турнире «Большого шлема»
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113-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал первым с 2006 года тинейджером из стран Южной Америки, которому удалось пройти квалификацию на турнире «Большого шлема». Ранее спортсмен вышел в основную сетку Australian Open — 2025.

В 2006 году это достижение покорилось бывшей третьей ракетке мира, чемпиону US Open — 2009 аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро. Он вышел в основу US Open — 2006 в возрасте 17 лет. Напомним, дель Потро завершил карьеру в 2022 году.

Матчи основной сетки Australian Open — 2025 стартуют 12 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянский теннисист Янник Синнер.

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